Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 ölü

        Aydın'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi

        Aydın'ın Didim ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 23:18 Güncelleme: 14.04.2024 - 23:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Didim ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Erdinç Atılgan'ın (54) kullandığı otomobil, Didim-Söke kara yolu Uslu Sitesi mevkisinde Varan Turizm'e ait A.I yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çarpışma sonrası şarampole devrilen otomobildeki sürücü ile S.A (43), A.S (44) ve Y.S (44) hayatını kaybetti.

        Refüje çıkan otobüsteki yolculardan 3'ü ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapalı olan yol, araçların çekilmesiyle ulaşıma açıldı.

        Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İsrail karşılık vermekten son anda vazgeçti"
        "İsrail karşılık vermekten son anda vazgeçti"
        Antalya'daki teleferik kazası: 5 kişi tutuklandı
        Antalya'daki teleferik kazası: 5 kişi tutuklandı
        Yabancı VAR damga vurdu!
        Yabancı VAR damga vurdu!
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        Tek hamle yetti
        Tek hamle yetti
        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
        Gümrükten geçti!
        Gümrükten geçti!
        İsrail: İran'a yaptırım uygulansın
        İsrail: İran'a yaptırım uygulansın
        Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe!
        Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe!
        Kırık şişe ile yolcu otobüsünü rehin aldı
        Kırık şişe ile yolcu otobüsünü rehin aldı
        Leverkusen ilk kez şampiyon!
        Leverkusen ilk kez şampiyon!
        Sokakta kavga ölümle bitti
        Sokakta kavga ölümle bitti
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?