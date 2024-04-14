Teleferik kazası ön raporu; bakım, onarım, denetimde kusurlar var (4)

5KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya'da yaşanan teleferik kazası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden dönemin ANET Genel Müdürü ve son seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz ile mevcut ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.