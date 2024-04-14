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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Portekizli VAR hakemi Andre Narciso'dan, Tugay Kaan Numanoğlu'na iki kez izleme tavsiyesi - Fenerbahçe Haberleri

        Portekizli VAR hakemi Andre Narciso'dan, Tugay Kaan Numanoğlu'na iki kez izleme tavsiyesi

        Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Portekizli Andre Narciso, hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na iki kez izleme tavsiyesinde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 22:54 Güncelleme: 14.04.2024 - 22:54
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu hafta başlayan yabancı VAR hakemi uygulaması dolayısıyla bu maçın VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Andre Narciso yer aldı. Narciso'ya, AVAR'da Mustafa İlker Coşkun, Murat Tuğberk Curbay ve Koray Gençerler eşlik etti.

        Fenerbahçe'nin 55. dakikada kazandığı penaltı öncesi Narciso, Tugay Kaan Numanoğlu'na pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Portekizli hakem, sarı-lacivertlilerin 87. dakikada kazandığı penaltıda da izleme tavsiyesinde bulundu. Tugay Kaan Numanoğlu kenara gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararını iptal etti.

        KAFKAS'TAN İSYAN

        Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, maçın ardından hakemlerle ilgili şunları söyledi:

        "Çok şey yapmayacağım. Söyleyecek çok sözüm yok. Ne söyleyeyim. Yok bir şey yani. Hani işte oynadık, çıktık, mağlup olduk. Maça teknik anlamda bir yorum yapmayacağım, yapamayacağım yani. Bilmiyorum. Buyursun yapsınlar. Bana şöyle bir soru gelmesi lazım hakemle ilgili; neyini yapalım yani. Futbol konuşamıyoruz. Ne söylediğin değil ne hissettirdiğin önemli. VAR'daki hakem. Pes yani! Fenerbahçe kazandı, tebrik ediyorum, hiçbir problem yok. Böyle bir iklim olur mu ya! Sözün bittiği yerdeyiz. 3'te yeriz, 5'te yeriz, küme düşeriz ama... Konuşacak, söyleyecek bir sözüm yok gerçekten. Söylesem kendime, bana kimse zarar veremez de yani ama çok ileri gideceğim, o da bana yakışmıyor. 56 yaşıma geldim. Kimse anlamıyor. Ne söylediğinle ilgili bu adam haklı mı, haksız mı... Yine haksız duruma düşeceğiz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Onlarla ilgili problem yok. Konuşacak bir şey yok!"

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