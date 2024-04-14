Portekizli VAR hakemi Andre Narciso'dan, Tugay Kaan Numanoğlu'na iki kez izleme tavsiyesi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu hafta başlayan yabancı VAR hakemi uygulaması dolayısıyla bu maçın VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Andre Narciso yer aldı. Narciso'ya, AVAR'da Mustafa İlker Coşkun, Murat Tuğberk Curbay ve Koray Gençerler eşlik etti.

KAFKAS'TAN İSYAN

Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, maçın ardından hakemlerle ilgili şunları söyledi:

"Çok şey yapmayacağım. Söyleyecek çok sözüm yok. Ne söyleyeyim. Yok bir şey yani. Hani işte oynadık, çıktık, mağlup olduk. Maça teknik anlamda bir yorum yapmayacağım, yapamayacağım yani. Bilmiyorum. Buyursun yapsınlar. Bana şöyle bir soru gelmesi lazım hakemle ilgili; neyini yapalım yani. Futbol konuşamıyoruz. Ne söylediğin değil ne hissettirdiğin önemli. VAR'daki hakem. Pes yani! Fenerbahçe kazandı, tebrik ediyorum, hiçbir problem yok. Böyle bir iklim olur mu ya! Sözün bittiği yerdeyiz. 3'te yeriz, 5'te yeriz, küme düşeriz ama... Konuşacak, söyleyecek bir sözüm yok gerçekten. Söylesem kendime, bana kimse zarar veremez de yani ama çok ileri gideceğim, o da bana yakışmıyor. 56 yaşıma geldim. Kimse anlamıyor. Ne söylediğinle ilgili bu adam haklı mı, haksız mı... Yine haksız duruma düşeceğiz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Onlarla ilgili problem yok. Konuşacak bir şey yok!"