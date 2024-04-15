Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik'te yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi

        Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 13:54 Güncelleme: 15.04.2024 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik'te yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

        Mustafa Şen idaresindeki 34 TU 4314 plakalı kamyonetin, Antalya-Alanya D-400 kara yolu Dikmen Kavşağı yakınlarında seyir halindeyken kasa kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracını yolun sağına çekerek kamyonetten indi. Alevlere ilk müdahaleyi yakındaki bir işyerinin çalışanları yangın tüpleriyle yaptı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Muz paketlemesinde kullanılan polyester malzeme yüklü aracın kasa kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Aracın Antalya’dan Çandır Mahallesi'ndeki muz paketleme tesisine malzeme taşıdığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        Sydney'de bir bıçaklı saldırı daha!
        Sydney'de bir bıçaklı saldırı daha!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Motosikletten savruldu! Korkuluklara çarptı!
        Motosikletten savruldu! Korkuluklara çarptı!
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        İşte obrukların habercisi!
        İşte obrukların habercisi!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        Sağlıkta yapay zeka tartışması

        Benzer Haberler

        Parkta tabancayla vurularak öldürüldü
        Parkta tabancayla vurularak öldürüldü
        Antalya'da demir bariyere çarpan motosikletteki kişi öldü
        Antalya'da demir bariyere çarpan motosikletteki kişi öldü
        Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Motosikletten savrulup korkuluklara çarpan kadın öldü, sürücü ağır yaralı
        Motosikletten savrulup korkuluklara çarpan kadın öldü, sürücü ağır yaralı
        Kilosu 600 bin lira olan safranın bir avucu ile 1 gram altının fiyatı eşitl...
        Kilosu 600 bin lira olan safranın bir avucu ile 1 gram altının fiyatı eşitl...
        24 yıl sonra kavuştuğu babasının ölümünde ihmal iddiasıyla davacı oldu
        24 yıl sonra kavuştuğu babasının ölümünde ihmal iddiasıyla davacı oldu