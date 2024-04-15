Serik'te yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mustafa Şen idaresindeki 34 TU 4314 plakalı kamyonetin, Antalya-Alanya D-400 kara yolu Dikmen Kavşağı yakınlarında seyir halindeyken kasa kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracını yolun sağına çekerek kamyonetten indi. Alevlere ilk müdahaleyi yakındaki bir işyerinin çalışanları yangın tüpleriyle yaptı.

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