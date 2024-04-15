Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Parkta tabancayla vurularak öldürüldü

        ANTALYA'nınKepez ilçesindeki bir parkta kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile vurulan Fırat Erbi (24), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 12:47 Güncelleme: 15.04.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Parkta tabancayla vurularak öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nınKepez ilçesindeki bir parkta kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile vurulan Fırat Erbi (24), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 06.00 sıralarında Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 6100 ve 2936 Sokak kesişimindeki parkta meydana geldi. Fırat Erbi, kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile her iki bacağından vurularak yaralandı. Tabanca sesini duyanların ihbarıyla adrese ekipler, sevk edildi. Fırat Erbi, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Erbi, burada kurtarılamadı. Olay yerinde 4 adet boş kovan bulan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        Polisten kaçtılar! Feci biten kovalamaca!
        Polisten kaçtılar! Feci biten kovalamaca!
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        İşte obrukların habercisi!
        İşte obrukların habercisi!
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi!
        Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi!
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        TBMM'yi yoğun gündem bekliyor
        TBMM'yi yoğun gündem bekliyor
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        Fransa: Gerilim yükselmemeli
        Fransa: Gerilim yükselmemeli

        Benzer Haberler

        Antalya'da demir bariyere çarpan motosikletteki kişi öldü
        Antalya'da demir bariyere çarpan motosikletteki kişi öldü
        Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Motosikletten savrulup korkuluklara çarpan kadın öldü, sürücü ağır yaralı
        Motosikletten savrulup korkuluklara çarpan kadın öldü, sürücü ağır yaralı
        Kilosu 600 bin lira olan safranın bir avucu ile 1 gram altının fiyatı eşitl...
        Kilosu 600 bin lira olan safranın bir avucu ile 1 gram altının fiyatı eşitl...
        24 yıl sonra kavuştuğu babasının ölümünde ihmal iddiasıyla davacı oldu
        24 yıl sonra kavuştuğu babasının ölümünde ihmal iddiasıyla davacı oldu
        Teleferik kazasında 5,5 saatte kurtarılan anne ve kızı, korku dolu anları a...
        Teleferik kazasında 5,5 saatte kurtarılan anne ve kızı, korku dolu anları a...