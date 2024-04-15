Motosikletten savrulup korkuluklara çarpan kadın öldü, sürücü ağır yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Kanal Mahallesi Otogar kavşağında meydana geldi. Murat Çukur'un kullandığı 07 AVM 794 plakalı motosiklet, otogar alt geçidinde kontrolden çıktı. Motosikletteki sürücü Çukur ile Özlem Yerebatmaz savruldu. Demir korkuluklara çarpan Yerebatmaz, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Çukur Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülürken, cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde bulunan kadının ayakkabısı ise cenaze aracına konuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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