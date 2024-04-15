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        Motosikletten savrulup korkuluklara çarpan kadın öldü, sürücü ağır yaralı

        ANTALYA'da motosikletten savrulup, demir korkuluklara çarpan Özlem Yerebatmaz (44) yaşamını yitirdi, sürücü Murat Çukur ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 11:47 Güncelleme: 15.04.2024 - 11:50
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        Motosikletten savrulup korkuluklara çarpan kadın öldü, sürücü ağır yaralı
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        ANTALYA'da motosikletten savrulup, demir korkuluklara çarpan Özlem Yerebatmaz (44) yaşamını yitirdi, sürücü Murat Çukur ağır yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Kanal Mahallesi Otogar kavşağında meydana geldi. Murat Çukur'un kullandığı 07 AVM 794 plakalı motosiklet, otogar alt geçidinde kontrolden çıktı. Motosikletteki sürücü Çukur ile Özlem Yerebatmaz savruldu. Demir korkuluklara çarpan Yerebatmaz, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Çukur Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülürken, cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde bulunan kadının ayakkabısı ise cenaze aracına konuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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