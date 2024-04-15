Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Sorgun bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 6 arazöz, 3 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 3 dönüm alanda etkili oldu.
Ekiplerin yanan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.