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        Haberler Dünya Sydney'de bir bıçaklı saldırı daha: Kilisede 5 yaralı

        Sydney'de bir bıçaklı saldırı daha: Kilisede 5 yaralı

        Avustralya'nın Sydney kentinde 48 saatin ardından bir başka bıçaklama vakası yaşandı. Saldırgan, kentte bulunan bir kilisede ayin sırasında piskoposu bıçakladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 13:51 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:21
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        Sydney'de bir bıçaklı saldırı daha!
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        Sydney kenti üç gündür bıçaklı saldırılarla kabus yaşıyor.

        Cumartesi günü bir AVM'de 5'i kadın 6 kişinin bıçaklanarak öldürülmesi, 12 kişinin yaralanmasından 48 saat geçtikten sonra bir kilisede piskopos ve kilisede ibadet eden birkaç kişi saldırıya uğradı.

        "Saldırganın hedefinde kadınlar vardı"
        "Saldırganın hedefinde kadınlar vardı"

        Piskopos Mari Emmanuel, Sydney'in batısındaki Wakeley'de bulunan Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde vaaz verirken bir saldırgan piskoposa doğru yürüdü ve defalarca bıçakladı.

        Kilisenin YouTube sayfasında canlı olarak yayınlanan olayın dehşet verici görüntülerinde, saldırganın aniden darbeler savurduğu ve piskopos Emmanuel'in şaşkınlık içinde olduğu, kilisede ibadet eden cemaatin, saldırganı etkisiz hale getirmek için üzerine atladığı görülüyor.

        Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar arasında 60'lı, 50'li, 30'lu ve 20'li yaşlarda olduğu düşünülen dört erkek bulunuyor.

        Piskoposun hayati tehlikesi devam ediyor.

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