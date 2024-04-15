Avustralya polisi: Saldırganın hedefinde kadınlar vardı

Avustralya polisi, Sydney'deki bıçaklı saldırganın hedefinde kadınlar olduğunu düşündüklerini duyurdu. Saldırganın babası, oğlunun psikolojik sorunları ve 'kadınlara takıntısı' olduğunu söyledi.

Joel Cauchi adlı 40 yaşındaki saldırgan 5'i kadın 6 kişiyi öldürmüş, aralarında 9 aylık bir bebeğin de aralarında bulunduğu 12 kişiyi yaralamıştı.

Öldürülen tek erkek, saldırıya müdahale etmeye çalışan 30 yaşındaki güvenlik görevlisi Faraz Tahir'di.

Cauchi, saldırıyı gerçekleştirdiği AVM'nin 5. katında polis memuru Amy Scott tarafından vurulmuş ve hayatını kaybetmişti.

"Kadınları takıntı haline getirmişti"

Cauchi'nin babası, "Bir kız arkadaşı istiyordu ancak sosyal becerileri gelişmemiş biriydi. Artık bu konuyu bir takıntı haline getirmişti" dedi. Andrew Cauchi, Joel'in geçen yıl kendisini ziyaret ettiğinde bıçaklanabileceğinden korktuğu için ondan beş adet ABD ordu bıçağı aldığını söyledi.

New South Wales Emniyet Müdürü Karen Webb ABC News’a, "Olay ben ve dedektifler için çok açık… Saldırgan kadınlara odaklanmış ve erkeklerden kaçınmış. Suçlunun aklında neler vardı, bilmiyoruz. Bu yüzden dedektiflerin onu tanıyanlarla görüşmesi çok önemli." dedi.

Saldırı nedeniyle ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi.