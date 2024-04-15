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        Motosikletten düşüp kamyonet altında kalan sürücü, ilk olarak aracını sordu

        ANTALYA'da seyir halindeyken motosikletinin kayması sonucu düşen ve kamyonet altında kalan sürücü Recep Gün'ün (30) kurtarıldıktan sonraki ilk sorusu, "Motosikletim ne olacak" oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:06 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:10
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        Motosikletten düşüp kamyonet altında kalan sürücü, ilk olarak aracını sordu
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        ANTALYA'da seyir halindeyken motosikletinin kayması sonucu düşen ve kamyonet altında kalan sürücü Recep Gün'ün (30) kurtarıldıktan sonraki ilk sorusu, "Motosikletim ne olacak" oldu.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. 07 BMY 166 plakalı motosikletiyle bulvar üzerinde seyir halinde olan Recep Gün, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet üzerinden savrulan Gün, arkasında seyir halinde olan Zeki Kaymaz (69) idaresindeki 07 AJT 757 plakalı kamyonetin altında kaldı. Eşi Ümmü Kaymaz ile yolda ilerleyen Zeki Kaymaz, son anda frene basarken şoka girdi. Kazayı gören diğer sürücüler ile beraber Recep Gün'e yardım etmeye çalışan Kaymaz ailesi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada yolun karşı tarafındaki Acil Çağrı Merkezi'nde bulunan sağlık görevlileri de koşarak kaza yerine gelip aracın altında kalan Recep Gün'e ilk müdahaleyi yaptı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyoneti çevredekilerle iterek Gün'ü bulunduğu yerden çıkardı.

        KAMYONET ÜZERİNDEN KALDIRILDI

        Üzerindeki kamyonetin kaldırılmasının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınan Recep Gün, ilk olarak, boyunluk takıldığı sırada "Motosikletim ne olacak" diye sordu. Vatandaşlar ve sağlık ekipleri ise motosikletin 112 Acil Çağrı Merkezi'nin oraya alınacağını belirtti. Sedyeye alınan Gün, ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü.

        Motosiklet sürücüsü Recep Gün'ün kamyonetlerinin altına girdiği Zeki ve Ümmü Kaymaz çiftini ise çevredekiler sakinleştirdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahaleleri yapılan Kaymaz çifti, iyi olduklarını belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Ümmü Kaymaz, "Biz seyir halindeydik. Motosiklet arabayı sollamak isterken kaydı ve ben kocama 'Dur' dedim. Demeye kalmadan da motosikletli gelip arabanın altında kaldı. Son anda fren yaptık. Biz çocuğa bir şey oldu diye çok korktuk" dedi.

        'VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK VE YARDIM ETTİK'

        Kazayı gören ve durumu anlatan Harun Yıldız, "Motosiklet kayarak aracın altında girdi. Biz de görünce hemen yardıma koştuk. Sağlık ekipleri de gelerek yaralıyı çıkartıp aldı. Hayati tehlikesi yok gibi duruyor" diye konuştu.

        Kazayı gören Mustafa Aslan ise "Motosiklet yerde sürüklendi, arkasından gelen araba ise son anda fren yaparak durdu. Kafası filan ezilmedi. Biz elimizden gelen yardımı yaptık" dedi.

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