2024 Para-Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası Antalya'da başladı
Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Para-Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası Antalya'da başladı.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Para-Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası Antalya'da başladı.
Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvaya, 17 kulüpten 42 sporcu katılıyor.
Turnuvanın ilk gününde resmi antrenman ve sıralama atışları gerçekleştirildi.
Turnuva, yarın yapılacak final atışları ile sona erecek.
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