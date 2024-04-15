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        2024 Para-Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası Antalya'da başladı

        Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Para-Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:39 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:39
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        2024 Para-Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası Antalya'da başladı
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        Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Para-Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası Antalya'da başladı.

        Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvaya, 17 kulüpten 42 sporcu katılıyor.

        Turnuvanın ilk gününde resmi antrenman ve sıralama atışları gerçekleştirildi.

        Turnuva, yarın yapılacak final atışları ile sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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