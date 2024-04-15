CHP'li Başarır'dan Başkan Kocagöz'ün tutuklanmasına tepki

CHPGrup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya'daki teleferik kazası sonrası, belediye şirketi ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı CHP'li Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına ilişkin, "Dosyayı okuyun, delillere bakın. Eğer ki belediye başkanımın sorumluluğu varsa zaten burada olmayız. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir suçlama, iddia ile belediye başkanı tutuklanmamıştır" dedi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı Tünektepe Teleferik kazasında, teleferik hattını işleten belediye şirketi ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Kocagöz'ün tutuklanma kararının ardından CHP'liler, adliye önünde ve il binası önünde açıklama yaparak karara tepki gösterdi. CHP'liler, Kocagöz'ün götürüldüğü Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde de çadır kurarak nöbet tutmaya başladı.

CHP'Lİ HEYET, ANTALYA'DA Diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevlendirmesiyle Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın başkanlık ettiği bir heyet, Antalya'ya geldi. CHP İl Başkanlığı'nın çağrısıyla partililer, Antalya Adliyesi önünde bir araya geldi. Ali Mahir Başarır, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Sururi Çorabatır, Aliye Coşar, Mustafa Erdem, ilçe belediye başkanlarının bir bölümü ve çok sayıda partili, adliye binası önünde toplandı. 'DEHŞET VERİCİ KARARLA TUTUKLU' Başarır, kurtarma çalışmalarını belediye başkanlarının, milletvekillerinin anbean takip ettiğini söyledi. Başarır, "Tek isteğimiz; oradaki vatandaşlarımızın kazasız bir şekilde kurtarılmasıydı. Bunu hep beraber yaptık ama daha milletvekillerimiz, arkadaşlarımız dinlenmeden savcılık Kepez Belediye Başkanı'mızı sadece bilgi almak için adliyeye davet ediyor. Giyiniyor, hemen gelecek, bir bakıyoruz bir ekip otosu aşağıda bekliyor. Buradan kıymetli yargıçlara sesleniyorum. Hangi şekilde bizi adliyeye davet ederseniz edin zaten geliriz. Bilgi edinmek için çağrılan belediye başkanımız haksız, hukuksuz, dehşet verici kararla tutuklu" dedi.

'HEPİMİZİN HEM GÜLÜP HEM AĞLAYACAĞI BİR KARAR VAR' YSK'nın istifa olarak verdiği tarihi mahkemenin kabul etmediğini aktaran Başarır, "Alt sınırı 2 yıl olan katalog suçlarda yer bulamayan bir suçtan dolayı, belediye başkanı seçilen kişiyi neden tutukluyorsunuz? Aynı olayı Çorlu'da yaşamadık mı? Çorlu'da bakan suçluydu, burada suçsuz bir belediye başkanı var. Çorlu'da 11 duruşma bu kararı vermeyen mahkeme, sorumlu olmayan bir belediye başkanını hangi hakla tutukluyor? Hepimizin hem gülüp hem ağlayacağı bir karar var. 28 Kasım'da aday olmak için istifa ediyor, aday oluyor, sonra belediye başkanı seçiliyor. Mahkeme, 'Hayır sen Aralık 18'de istifa ettin' diyor. 1 Aralık'ta istifa etmeyen kamu görevlisi aday olabilir miydi? O tarihten sonra ağır bakımların hepsi yapılmış, sorumluluğu ortadan kalkmış" diye konuştu.

'BU HUKUKSUZLUĞA SON VERİN' Mesut Kocagöz'ün arkasında olduklarını söyleyen Başarır, "30 yıl sonra yüzde 50 ile kazandığımız Kepez'in iktidar tarafından hazımsızlığı vardır. Belediye başkanımızın arkasındayız. Halkın iradesine, mahkeme kararlarının darbe gibi gölge düşürmesinden rahatsız oluyoruz. Seçilen belediye başkanlarımıza mahkemeler, birilerinin baskısıyla karar vermesin. Bu hukuksuzluğa son verin. Kepez halkının iradesine gölge düşürmeyin. Belediye başkanımızın yeri, Kepez Belediyesi'dir; cezaevi değildir" dedi. 'GEREKİRSE GÜNLERCE NÖBET TUTARIZ'

Kocagöz'ün derhal tahliye edilmesi gerektiğini belirten Başarır, "Bu şekilde bizleri kimse yıldıramaz. CHP olarak genel başkanımız, milletvekillerimizle, örgütümüzle gerekirse adliyenin önünde günlerce nöbet tutarız. Alnımızın akıyla kazandığımız, belediyeyi hukuksuz kararla kimselere teslim etmeyiz. Dosyayı okuyun, delillere bakın. Eğer ki belediye başkanımın sorumluluğu varsa zaten burada olmayız. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir suçlama, iddia ile belediye başkanı tutuklanmamıştır. Ancak belediye başkanım istifa ettikten sonra 3 kez bakım yapılmış, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları olur vermiş. Kendisinin hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur" diye konuştu.

'ADAY OLMAK İÇİN İSTİFA ETMİŞTİ' Mesut Kocagöz'ün haksız ve hukuksuz tutuklandığını söyleyen İl Başkanı Nail Kamacı ise "28 Kasım 2023'te Mesut Kocagöz aday olmak için istifa etmişti. O yüzden son 4 aylık bakımları içerisinde kendisi yoktu. Onu bu konularda sorumlu tutup, gözaltına alıp, arkasına tutuklamak bir hukuk garabetidir. Bugün yaşadığımızın altında, 30 yıldır alınamayan Kepez Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından alınması yatıyor. Hukuk mücadelemizi hem il başkanlığımızca hem genel merkez olarak sürdüreceğiz. Hakkımız olan Kepez Belediye Başkanlığı'na tekrar o koltuğa getireceğiz" dedi. Açıklamanın ardından Başarır ve milletvekilleri Kocagöz'ü ziyaret etmek için cezaevine gitti.