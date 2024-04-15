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        Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray'a 4-0 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un yardımcı antrenörü Orhan Çıkırıkçı, iyi mücadele ettikleri karşılamada skor ne olursa olsun oyuncularıyla gurur duyduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 23:58 Güncelleme: 15.04.2024 - 23:58
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        Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray'a 4-0 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un yardımcı antrenörü Orhan Çıkırıkçı, iyi mücadele ettikleri karşılamada skor ne olursa olsun oyuncularıyla gurur duyduklarını söyledi.

        Çıkırıkçı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, soru almayacağını ve kısa bir açıklama yapacağını söyledi.

        Takımını mücadelesinden dolayı tebrik eden Çıkırıkçı, "İyi mücadele ettik. Skor ne olursa olsun oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Diğer taraftan Fatih hocamızın taç veya ofsaydın devamında çok kolay atılmasını anlayamadık. Yani bütün hocalar kendi alanlarını terk ediyor. Biz de terk ediyoruz. Yani bu kadar basit, bu kadar kolay atılması bana biraz tuhaf geldi. Gelip uyarabilirdi, konuşabilirdi ama önümüzdeki haftalara bakacağız." diye konuştu.

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