Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Fatih Yılmaz (41), boşanmak isteyen 3 çocuğunun annesi Nursel Yılmaz'ı (38) av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Alacami Mahallesi Gökçepınar yolu mevkisinde meydana geldi. Kuşlar Mahallesi'nde oturan Fatih Yılmaz, boşanmak isteyen eşi Nursel Yılmaz ile konuşmak için kendilerine ait araziye gitti. Fatih Yılmaz, iddiaya göre ikna edemediği Nursel Yılmaz'ı av tüfeği ile göğsünden vurdu. Daha sonra yakınlarını arayıp, "Hakkınızı helal edin" diyen Fatih Yılmaz aynı tüfekle intihar etti.