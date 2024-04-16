Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde Fatih Yılmaz (41), boşanmak isteyen 3 çocuğunun annesi Nursel Yılmaz'ı (38) av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:39 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde Fatih Yılmaz (41), boşanmak isteyen 3 çocuğunun annesi Nursel Yılmaz'ı (38) av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında Alacami Mahallesi Gökçepınar yolu mevkisinde meydana geldi. Kuşlar Mahallesi'nde oturan Fatih Yılmaz, boşanmak isteyen eşi Nursel Yılmaz ile konuşmak için kendilerine ait araziye gitti. Fatih Yılmaz, iddiaya göre ikna edemediği Nursel Yılmaz'ı av tüfeği ile göğsünden vurdu. Daha sonra yakınlarını arayıp, "Hakkınızı helal edin" diyen Fatih Yılmaz aynı tüfekle intihar etti.

        Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemede Yılmaz çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Eşinden ayrılmak isteyen Nursel Yılmaz'ın yakınları tarafından birkaç defa ikna edildiği, verdiği boşanma dilekçesini de geri aldığı öğrenildi.

        2'si kız 3 çocuğu bulunan Fatih ve Nursel Yılmaz çiftinin bugün psikolojik destek için randevu aldıkları da belirtildi.

        Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        "Çelme takacak rakip yok"
        "Çelme takacak rakip yok"
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        4 gramı, 1 gram altın ediyor! Kilosu 600 bin TL oldu!
        4 gramı, 1 gram altın ediyor! Kilosu 600 bin TL oldu!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Akşam egzersizi önerisi!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Santos'un ardından kadroda değişim!
        Santos'un ardından kadroda değişim!
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri gönderme merkezinden kaçtılar!
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri gönderme merkezinden kaçtılar!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Sarsıcı iklim değişikliği raporu
        Sarsıcı iklim değişikliği raporu

        Benzer Haberler

        Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 3 milyonu aştı
        Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 3 milyonu aştı
        Antalya'da karısını av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti
        Antalya'da karısını av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti
        Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından
        Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından
        Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından
        Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından
        Alanyaspor – Galatasaray maçının ardından
        Alanyaspor – Galatasaray maçının ardından
        Antalya'da otluk alanda çıkan yangında arı kovanları zarar gördü
        Antalya'da otluk alanda çıkan yangında arı kovanları zarar gördü