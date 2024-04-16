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        Antalya'da hava yolu trafiği hareketlendi

        Antalya'da yaz sezonunun yaklaşmasıyla hava yolu trafiği daha da hareketlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:20 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:20
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        Antalya'da hava yolu trafiği hareketlendi
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        Antalya'da yaz sezonunun yaklaşmasıyla hava yolu trafiği daha da hareketlendi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, martta iç hat yolcu trafiği 478 bin 53, dış hat yolcu trafiği 834 bin 329 oldu.

        Yerli ve yabancı turistlerin rotasında yer alan Antalya'da, martta hava limanında 1 milyon 312 bin 382 yolcuya hizmet verildi.

        Öte yandan uçak trafiğinde de hareketlilik yaşandı. Martta Antalya Havalimanı'na iç hatlarda 3 bin 558, dış hatlarda 5 bin 914 olmak üzere toplam 9 bin 472 uçak da iniş ve kalkış yaptı.

        Kargo, posta ve bagaj şeklindeki yük trafiği ise mart ayında toplamda 15 bin 725 ton oldu.

        Yılın ilk üç aylık döneminde ise Antalya Havalimanı'ndaki yolcu trafiği 3 milyon 323 bin 782, uçak trafiği 24 bin 919, yük trafiği de 37 bin 427 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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