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        Kadınlar 20 kilometre yrüyüşte altın madalya Peru'ya

        Antalya'da 52 ülkeden 431 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda, 20 kilometre Kadınlar Yarışması'nda Perulu sporcu Kimberly Garcia Leon 1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 14:11 Güncelleme: 21.04.2024 - 14:15
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        Kadınlar 20 kilometre yrüyüşte altın madalya Peru'ya
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        Antalya'da 52 ülkeden 431 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda, 20 kilometre Kadınlar Yarışması'nda Perulu sporcu Kimberly Garcia Leon 1.27.12'lik derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu. Çin'den Zhenxia Ma 1.27.55'lik derecesi ile gümüş, Brezilya'dan Erica Sena ise 1.29.22 ile bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye'den Ayşe Tekdal 1.35.34'lük derecesiyle yarışı 29'uncu sırada tamamladı. Takım sıralamasında Çin ilk sırada yer alırken, 2'nci sırada Peru, 3'üncü sırada ise İspanya yer aldı.

        YARIŞI İSVEÇ BAYRAĞIYLA BİTİRDİ

        32 ülkeden 87 atletin yarıştığı 20 Kilometre Erkekler Yarışması'nda ise İsveçli sporcu Perseus Karlström 1.18.49'luk dereceyle 1'inci, İspanya'dan Paul Mcgrath 1.19.14'lük derecesiyle 2'nci, yine İspanya'dan Diego Garcia Carrera 1.19.51'lik derecesi ile 3'üncü oldu. Altın madalyayı kazanan sporcu Karlström, finiş çizgisini İsveç bayrağı açarak geçti. Takım sıralamasında ise İspanya 1'inci, Japonya 2'nci, İtalya 3'üncü oldu.

        SPORCULAR SICAKTA ZORLANDI

        Diğer yandan hava sıcaklığının 23 dereceye ulaştığı alanda güneşin altında yarışmalara devam eden sporcular, zaman zaman zor anlar yaşadı. Yarışmayı tamamlayan bazı sporcular kendilerini yere bırakınca sağlık ekipleri müdahale etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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