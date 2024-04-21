İlçe halkının yolunu gözlediği leylekler yuvalarına geldi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, kent merkezinde bulunan ve onlarca yıldır leyleklerin uğrayarak yavrularını dünyaya getirdikleri yuva bu yıl da boş kalmadı.

Halk arasında "Eski Cami'nin leylekleri" olarak bilinen leylekler, yarım asırdan fazladır aynı yuvaya geliyor.

Eski Cami'nin emekli imam hatibi Musa Yavuz, AA muhabirine, leyleklerin caminin eski halindeki kiremitli çatısına geldiğinin anlatıldığını söyledi.

Caminin 1956'da yeniden inşa edilmesinin ardından leyleklerin caminin kubbesine konmaya başladığını belirten Yavuz, "Daha sonra belediye tarafından caminin önündeki kavşağa aydınlatma direği yapıldı ve leyleklerin buraya gelmesi için özel yuva hazırlandı. Bu camide 30 yıl görev yaparak emekli oldum. Görev yapmaya başladığımdan bu zamana kadar, leylekler her yıl buraya gelirler." bilgisini paylaştı

Kendisinden önce babası Osman Yavuz'un camide 28 yıl görev yaptığını anlatan Yavuz, "Babam da leyleklerin her yıl aynı şekilde buraya geldiklerini söylerdi. Her yıl cami cemaatimizle leyleklerin gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşıyoruz." diye konuştu.

Nasuh Yaşar ise 34 yıldır aynı yerde esnaflık yaptığını ve her sene aralıksız olarak leyleklerin geldiğini kaydetti.

Leyleklerin gelişini heyecanla beklediklerini dile getiren Yaşar, "Geldiklerinde sevinç yaşıyoruz. Aynı şekilde göç ettiklerinde hüzünleniyoruz. Ama her yıl mutlaka 2-3 yavru yaparak ayrılıyorlar, bundan dolayı da mutlu oluyoruz." dedi.