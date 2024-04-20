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        Alanya'da yamaç paraşütü hedef yarışması başladı

        Türkiye Yamaç Paraşütü Akdeniz Bölgesi Hedef Yarışması, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 20:04 Güncelleme: 20.04.2024 - 20:10
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        Alanya'da yamaç paraşütü hedef yarışması başladı
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        Türkiye Yamaç Paraşütü Akdeniz Bölgesi Hedef Yarışması, Antalya’nın Alanya ilçesinde başladı.

        Türkiye Yamaç Paraşütü Akdeniz Bölgesi Hedef Yarışması, Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde Alanya’nın 380 rakımlı Hıdırellez Mevkii’nde başladı. Buradan kalkan sporcular, Kleopatra plajında yarı çapı 5 metre olan daireye inmeye çalıştı. Yarışmaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 41 yerli ve 20 yabancı olmak üzere toplamda 61 sporcu katıldı. Yarışma hava şartları uygun olması halinde yarınki atlayışların ardından 15.00’da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

        YILMAZ: EN İYİ SPORCULAR BU BÖLGEDE OLDUĞU İÇİN ÇEKİŞME VAR

        Yarışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, sabah saatlerinde havanın kötü olması sebebiyle yarışın bir süre ertelendiğini söyledi. Yılmaz, “Yarışan 61 sporcudan 20 tanesi yabancı sporcu. Alanya bizim için çok önemli. Çok önem ve değer verdiğimiz bir bölge burası. Çok güzel bir yarışma oluyor. Sabah hava kötüydü ama şimdi gayet güzel. Yarışlar yarın da devam edecek. Bu yarışların sonucunda buradan çıkacak 10 sporcu Eskişehir’de yapılacak Türkiye şampiyonasına katılacak. Oradan da milli takımı oluşturacağız. En iyi sporcular bu bölgede olduğu için büyük bir çekişme var yarışta” dedi.

        AKÇIL: ALANYA HEDEF DALINDA ŞU ANDA TÜRKİYE’NİN BİR NUMARASI

        Sporcu Umut Akçıl ise “Alanya, yamaç paraşütü sporu için çok güzel bir yer, özellikle yamaç paraşütü hedef dalında şu anda Türkiye’nin bir numarası. Burada yıllardır organizasyon yapılıyor, uluslararası düzeyde bir platforma sahip. Bugün de THSF’nin Türkiye Yamaç Paraşütü Akdeniz Bölgesi Hedef Yarışması’ndayız. 7 bölgeli bir yarışma, her bölgede bir yarışma olacak ve burada kazanan sporcular süper finale gidecek. Süper finale gidebilen sporcular da milli takıma seçilme hakkı kazanacak ve Türkiye'yi temsil edecek” diye konuştu.

        “HEDEFTEN UZAKLAŞTIĞINIZDA ÇOK KÖTÜ PUANLAR ALIYORSUNUZ”

        Akçıl konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; “Hava çok güzel; sabah bir yağmur vardı ve bu saat 03.00’e kadar devam etti. 3’te yağmur kesilir kesilmez hava açıldı ve biz hemen çok hızlı bir şekilde uçuşa hazırlandık. Tepeye çıkıp uçuşumuzu gerçekleştirdik; heyecan doluydu çünkü yarışma süreci çok farklı oluyor. Gereğini yaptık, hedefe bastık. Burada gördüğünüz gibi, hedef 15 cm elektronik bir pet; iyi bir puan elde etmek için onun merkezine dokunmak zorundayız. Hedeften uzaklaştığınızda çok kötü puanlar alıyorsunuz, bu da istemediğimiz bir şey oluyor.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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