Antalya, Uluslararası Padel Turnuvası ve hakem seminerine ev sahipliği yapacak

Antalya'da, "Uluslararası Padel Turnuvası" ve "Padel Hakem Semineri" düzenlenecek.

Organizasyon firmasından yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Padel Federasyonunun (FIP) önemli resmi turnuvalarından olan etkinlik, üçüncü kez Antalya'da gerçekleştirilecek.

Nirvana Cosmopolitan Otel bünyesindeki Cosmos Sports Center ev sahipliğinde, 3-5 Mayıs'ta yapılacak turnuvada, 20 ülkeden sporcular mücadele edecek.

Ayrıca, 1-5 Mayıs'ta "Padel Hakem Eğitim Semineri" de yapılacak.

Padel branşı ve ülkenin tanıtımı için önemli olduğu belirtilen organizasyonlar kapsamında, 26 Nisan'da basın toplantısı düzenlenecek.