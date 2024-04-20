Antalya'da denizde mahsur kalan genç, insansız cankurtaran ile kurtarıldı

İlk müdahalesi sahilde yapılan genç, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, uzaktan kumandalı insansız cankurtaranı yollayarak Kiril ve Sunduvaç'ı sahile çekti.

Bu sırada sahilde bulunan dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç, genci kurtarmak için can yeleğini giyerek denize girdi.

Konyaaltı Sahili'nde fırtına nedeniyle boyu 4 metreye kadar ulaşan dalgalara aldırış etmeyen 19 yaşındaki Bedirhan Kiril denize girdi. Bir süre sonra açığa sürüklenen genci fark eden çevredekiler, durumu polise bildirdi.

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