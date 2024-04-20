ABD Temsilciler Meclisi İsrail ve Ukrayna'ya dev yardım paketinde anlaştı

ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardım öngören 95 milyar dolarlık bir paketi onaylama konusunda anlaştı. Yasa, Demokratların talep ettiği 9.1 milyar dolarlık insani yardım da dahil olmak üzere 95 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı sağlıyor.

Dün gerçekleştirilen usul oylamasında 316 lehte oy kullanılırken, 94 hayır oyu verildi.

Cumhuriyetçilerin uzun süredir önünü tıkadığı tasarı için Temsilciler Meclisi'nde bugün nihai onay oylaması yapılacak.

Başkan Joe Biden, Demokrat Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Senato'nun önde gelen Cumhuriyetçi üyesi Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi'nin önde gelen Demokrat üyesi Hakeem Jeffries aylardır Temsilciler Meclisi'nde oylama yapılması için bastırıyordu.

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Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ise partisinin bir kesiminin muhalefeti nedeniyle beklemeye geçmişti. Ancak çarşamba günü, "Doğru olanı yapacağım. Bırakalım taşlar yerine otursun" diyerek rotasını değiştirdi.