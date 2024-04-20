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        Antalya'da 7 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde 3'ü halk otobüsü 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 12:53 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:53
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        Antalya'da 7 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde 3'ü halk otobüsü 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Nazmi K. yönetimindeki 07 AU 0466 plakalı halk otobüsü, Namık Kemal Bulvarı Otogar Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen 07 BNS 212 ve 07 AAU 834 plakalı halk otobüslerine arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 07 BNS 212 plakalı halk otobüsü, önündeki 4 araca çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre otobüslerde ve araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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