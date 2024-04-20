Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!

Sakarya'da, akılalmaz bir olay yaşandı. Geyve ilçesindeki Düzakçaşehir Mahallesi'nde ikamet eden A.U. ve eşi S.U. çalışmak üzere gittikleri tarlada, içinde 76 gram bilezik, alyans yüzük, 15 gram külçe altın ve 2 bin 500 lira bulunan çantayı bir ağacın dibine bıraktı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ AA'da yer alan habere göre çantayı yerinde bulamayan çift, jandarmaya ihbarda bulundu. Ekiplerce başlatılan çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelendi. REKLAM

ZANLIYI GÖRENLER ŞOKE OLDU Kayıtlarda, sahipsiz bir köpeğin tarlaya girerek içinde ziynet eşyalarının olduğu çantayı alarak uzaklaştığı görüldü.