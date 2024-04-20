Bariyere çarpıp 17 metreden düşen otomobilde burunları bile kanamadı

ANTALYA'da emekli öğretmen çiftin içinde bulunduğu otomobil, virajda bariyerlere çarpıp 17 metreden düştü. Araçlarıyla bir ağacın üzerine düşen çiftin burunları bile kanamadı. İtfaiye ekipleri 3 saat süren çalışmalarıyla çifti uçurumdan çıkardı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Antalya Bulvarı’ndaki seyir terası olarak bilinen noktada meydana geldi. Virajda, emekli öğretmen Hasan Tülkay’ın (68) kontrolünü yitirdiği 60 HF 563 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra 17 metre derinliğindeki uçuruma düştü. Otomobilin ağacın üzerine düşmesi olası faciayı önledi.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Araçta sıkışan Hasan Tülkay ve kendisi gibi emekli öğretmen eşi Gülseren Tülkay (67) vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İhbarla kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

'3 SAATLİK KURTARMA OPERASYONU'

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri halatla 17 metrelik uçuruma inerek, Tülkay çiftini kaşık sedye ile tek tek yukarıya çıkardı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmalarıyla yukarıya çıkarılan çiftin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından öğretmen çift, kontrol amaçlı Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hurdaya dönen araç ise vinçle uçurumdan çıkartıldı.