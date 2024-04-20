Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kumluca 25. Tarım ve Seracılık Festivali 24 Nisan'da başlayacak

        Kumluca ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenecek Tarım ve Seracılık Festivali'nin 24 Nisan-4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 09:47 Güncelleme: 20.04.2024 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kumluca 25. Tarım ve Seracılık Festivali 24 Nisan'da başlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kumluca ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenecek Tarım ve Seracılık Festivali'nin 24 Nisan-4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, düzenlediği basın toplantısında, festivalin dolu dolu geçmesi için her gün etkinlik gerçekleştirileceğini söyledi.

        Yerel seçimler nedeniyle festival programının kısıtlı bir zamanda hazırlandığını ifade eden Avcıoğlu, "Tarım ve Seracılık Festivalimiz 24 Nisan günü festival pazarının kurulmasıyla başlayacak. 27 Nisan'da Yörük göçü, 28 Nisan'da yağlı pehlivan güreşlerimiz, 29 Nisan'da Yörük obalarında Yörük ateşinin yakılmasıyla devam edecek. 3 Mayıs’ta acı biber yeme yarışması, 4 Mayıs'ta ise kadın günü özel programını gerçekleştireceğiz. Ayrıca Burkay ve Kıraç konserlerimiz olacak." dedi.

        Festival etkinlikleri kapsamında yapılacak Yörük göçü ve Yörük obalarının kurulması etkinliklerine ilçedeki 41 mahallenin tamamının katılım sağlayacağını kaydeden Avcıoğlu, Kumluca halkının gönüllerince eğleneceği, kendi kültüründen yaşamından bir kesit yaşayacağı ve bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak güzel bir etkinlik programı hazırladıklarını kaydetti.

        Bu yıl yağlı pehlivan güreşlerinin, güreşlere katılım başvurusunun gecikmesinden dolayı bir gün yapılacağını hatırlatan Avcıoğlu, "Yöre halkımızın büyük ilgi gösterdiği, ata sporumuz yağlı güreşlerimizi gelecek yıllardan itibaren lig usulünde ve üç gün sürecek şekilde düzenleyeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        Meteoroloji saat verdi! AKOM'dan kritik uyarı! İşte alarm verilen 45 kentimiz!
        Meteoroloji saat verdi! AKOM'dan kritik uyarı! İşte alarm verilen 45 kentimiz!
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Penaltıları kağıda yazmış!
        İstemeye gittiği kızın ağabeyini vurdu
        İstemeye gittiği kızın ağabeyini vurdu
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        İran destekli grupların kullandığı askeri üsse saldırı
        İran destekli grupların kullandığı askeri üsse saldırı
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası

        Benzer Haberler

        Antalya'da otel servis aracı devrildi, 19 kişi yaralandı
        Antalya'da otel servis aracı devrildi, 19 kişi yaralandı
        Pink Martini 7 Mayıs'ta Antalya'da konser verecek
        Pink Martini 7 Mayıs'ta Antalya'da konser verecek
        Bakan Yumaklı'dan '26 Nisan' çağrısı
        Bakan Yumaklı'dan '26 Nisan' çağrısı
        Dünya Şampiyonası'na katılacak atletler çöp topladı
        Dünya Şampiyonası'na katılacak atletler çöp topladı
        Bakan Yumaklı'nın katılımıyla Antalya'da orman yangını tatbikatı yapıldı
        Bakan Yumaklı'nın katılımıyla Antalya'da orman yangını tatbikatı yapıldı
        Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti