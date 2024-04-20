Kumluca 25. Tarım ve Seracılık Festivali 24 Nisan'da başlayacak

Kumluca ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenecek Tarım ve Seracılık Festivali'nin 24 Nisan-4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, düzenlediği basın toplantısında, festivalin dolu dolu geçmesi için her gün etkinlik gerçekleştirileceğini söyledi.

Yerel seçimler nedeniyle festival programının kısıtlı bir zamanda hazırlandığını ifade eden Avcıoğlu, "Tarım ve Seracılık Festivalimiz 24 Nisan günü festival pazarının kurulmasıyla başlayacak. 27 Nisan'da Yörük göçü, 28 Nisan'da yağlı pehlivan güreşlerimiz, 29 Nisan'da Yörük obalarında Yörük ateşinin yakılmasıyla devam edecek. 3 Mayıs’ta acı biber yeme yarışması, 4 Mayıs'ta ise kadın günü özel programını gerçekleştireceğiz. Ayrıca Burkay ve Kıraç konserlerimiz olacak." dedi.

Festival etkinlikleri kapsamında yapılacak Yörük göçü ve Yörük obalarının kurulması etkinliklerine ilçedeki 41 mahallenin tamamının katılım sağlayacağını kaydeden Avcıoğlu, Kumluca halkının gönüllerince eğleneceği, kendi kültüründen yaşamından bir kesit yaşayacağı ve bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak güzel bir etkinlik programı hazırladıklarını kaydetti.

Bu yıl yağlı pehlivan güreşlerinin, güreşlere katılım başvurusunun gecikmesinden dolayı bir gün yapılacağını hatırlatan Avcıoğlu, "Yöre halkımızın büyük ilgi gösterdiği, ata sporumuz yağlı güreşlerimizi gelecek yıllardan itibaren lig usulünde ve üç gün sürecek şekilde düzenleyeceğiz." diye konuştu.