Antalyalı ve Alman gazeteciler medyanın geleceğini tartıştı

Antalya Valisi Hulusi Şahin ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyelerinin yer aldığı heyet, Almanya'nın Bavyera eyaletinde yayın yapan basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Nürnberg'de bir kafenin toplantı salonunda organize edilen etkinlikte, AGC ve Nürnberg Basın Kulübünün kardeşliğinin 20. yılını kutlamak için kentte bulunan Antalyalı gazeteciler ile Bavyera eyaletinde yayın yapan basın kuruluşu temsilcileri görüş alışverişinde bulundu.

Burada konuşan Nürnberger Nachrichten Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Michael Husarek, günümüzde haberciliğin adeta "teknolojik abluka" altında olduğunu söyledi.

Birkaç yıl öncesine kadar 400 bin civarında olan gazete tirajlarının şu an 180 bine kadar düştüğüne dikkati çeken Husarek, şöyle konuştu:

"5-10 yıl içinde bu okuyucu da kaybedeceğiz. Bunun nedeni okuyucularımızın ortalama yaşın üstünde olmasıdır. Basılı gazetemizi dijital ortamlara da taşıdık. Ancak basılı gazetemizi takip eden okuyucularımızın yaş ortalaması 70 iken gençlerin ağırlıkla takibinde olan dijital platformlar için hazırlanan içerikler konusunda ikilem yaşıyoruz. Hiçbir dönemde bugün ulaştığımız kadar okuyucu kitlesine ulaşmamıştık. Ancak bunun bize gelir getirici bir faydası henüz yok. Yazılı ve dijital basın için herhangi bir devlet desteği de söz konusu değil."