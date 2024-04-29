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        Antalyalı ve Alman gazeteciler medyanın geleceğini tartıştı

        Antalya Valisi Hulusi Şahin ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyelerinin yer aldığı heyet, Almanya'nın Bavyera eyaletinde yayın yapan basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 11:00 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:00
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        Antalyalı ve Alman gazeteciler medyanın geleceğini tartıştı
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        Antalya Valisi Hulusi Şahin ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyelerinin yer aldığı heyet, Almanya'nın Bavyera eyaletinde yayın yapan basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

        Nürnberg'de bir kafenin toplantı salonunda organize edilen etkinlikte, AGC ve Nürnberg Basın Kulübünün kardeşliğinin 20. yılını kutlamak için kentte bulunan Antalyalı gazeteciler ile Bavyera eyaletinde yayın yapan basın kuruluşu temsilcileri görüş alışverişinde bulundu.

        Burada konuşan Nürnberger Nachrichten Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Michael Husarek, günümüzde haberciliğin adeta "teknolojik abluka" altında olduğunu söyledi.

        Birkaç yıl öncesine kadar 400 bin civarında olan gazete tirajlarının şu an 180 bine kadar düştüğüne dikkati çeken Husarek, şöyle konuştu:

        "5-10 yıl içinde bu okuyucu da kaybedeceğiz. Bunun nedeni okuyucularımızın ortalama yaşın üstünde olmasıdır. Basılı gazetemizi dijital ortamlara da taşıdık. Ancak basılı gazetemizi takip eden okuyucularımızın yaş ortalaması 70 iken gençlerin ağırlıkla takibinde olan dijital platformlar için hazırlanan içerikler konusunda ikilem yaşıyoruz. Hiçbir dönemde bugün ulaştığımız kadar okuyucu kitlesine ulaşmamıştık. Ancak bunun bize gelir getirici bir faydası henüz yok. Yazılı ve dijital basın için herhangi bir devlet desteği de söz konusu değil."

        Basılı gazeteyi dijital ortama taşımanın yeterli olmadığına dikkati çeken Husarek, iki farklı hedef kitle için de içerik üretilmesi gerektiğini belirtti.

        Bavyera Radyo Televizyon Kurumu yöneticisi Kerstin Dornbach da Almanya Radyo ve Televizyon Kurumları Kamusal İşbirliği örgütü (ARD) kanalının her eyalette radyo ve televizyon kanallarının olduğunu söyledi.

        Bu kanalların kamusal yayın yaptığını ve devlet desteği ile yayın hayatını sürdürdüğünü ifade eden Dornbach, her ne kadar devlet kurumu olsalar da özel basın kuruluşlarına ayak uydurmak zorunda olduklarını dile getirdi.

        ​​​​​​​- "Basın özgürlüğü konusunda Türkiye'ye haksızlık yapılıyor"

        Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş da karşılıklı görüş alışverişinin olduğu etkinlikten çok faydalandıklarını dile getirdi.

        Bir Alman gazetecinin Türkiye'nin basın özgürlüğü konusunda birçok ülkenin gerisinde olduğu değerlendirmesi yapması üzerine Taş, bu bakış açısının ve ortaya konan ülkeler sıralamasının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

        Toplumun doğru şekilde bilgilendirilmesi ile bilinçli bir kamuoyu oluşmasında gazetecilerin katkısının büyük olduğuna işaret eden Taş, "Basın özgürlüğüne sahip olmakla övünen birçok ülkede basın kuruluşlarına antidemokratik müdahaleler oluyor. Türkiye'nin bu konuda alt sıralarda gösterilmesi önyargılı. Başka ülkelerde soracağı sorular için talimat alan gazetecilerin örnekleri var. Geçen hafta İtalya'nın en çok izlenen bir televizyonu 'İtalya hükümeti faşist uygulamasına devam ediyor' diye bir televizyon programında konuşulduğu için o kanal kapatıldı. Basın özgürlüğü konusunda Türkiye'nin alt sıralarda olduğuna ben inanmıyorum. Bunu kabul etmiyorum." dedi.

        Etkinliğe heyette yer alan Antalya Valisi Hulusi Şahin ile Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Dr. Siegfried Zelnhefer de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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