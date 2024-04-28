Alanya'da Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etabı sona erdi

Erkekler kategorisinde ise birinciliği Çin'den Chen Zhou, ikinciliği Slovenya'dan Matjaz Sluga, üçüncülüğü Kosova'dan Fanol Sluga elde etti.

Organizasyonda kadınlar klasmanında ilk 3 sırayı Çinli sporcular aldı. Xiangyan Kong birinci, Yanyun Fang ikinci ve Liao Qingli üçüncü oldu.

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