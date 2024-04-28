Corendon Alanyaspor-İstanbulspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, "Geldiğimiz nokta ve şu anki konum anlamında Alanyaspor'un hedeflerini tutturduk." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tekke, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederek, "İstanbulspor'a da başarılar diliyorum. Çoğuyla çok vakit geçirdiğimiz oyuncular. Hatta bizim kurduğumuz takım. Geçen sene onlarla çok ciddi bir mücadeleden çıktık ve başardık. Onların da üzerimizde çok emeği var. Onlara başarılar diliyorum." diye konuştu.