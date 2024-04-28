Antalya'da trafikte yumruklu kavga cep telefonu kamerasında
Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte sürücüler arasında çıkan yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte sürücüler arasında çıkan yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Konaklı Mahallesi'nde isimleri henüz belirlenemeyen iki motosiklet sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi sonucu iki sürücü yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntüde iki sürücünün yaşadıkları tartışmanın ardından birbirlerine yumrukla vurdukları görüldü.
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