Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü

Sosyal medya platformu TikTok'ta yüzbinlerce takipçisi olan ünlü Iraklı fenomen Om Fahad, Cuma günü Bağdat'ta kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldü.

Irak İçişleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığı, başkent Bağdat'ın Zayouna bölgesinde sosyal medyada tanınan bir kadının kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesi olayının aydınlatılması için özel bir operasyon ekibi kurdu" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, yerel medyaya yansıyan 'failin gözaltına alındığı' haberlerin doğru olmadığını belirterek soruşturmanın halen devam etmekte olduğu ifade etti.