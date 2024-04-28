Alanyaspor - İstanbulspor: 6-0

87’nci dakikada İstanbulspor’un merkezden gelişen atağında Jackson'un şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kurtardı. Taşkıran’dan dönen topu önünde bulan Emir Kaan Gültekin'in şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran bu kez de topa müdahalede bulunarak gole izin vermedi.

2’nci dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Sol taraftan Balkovec’in ceza sahasına gönderdiği ortayı uzaklaştırmak için kafa topuna kalkan Mehmet Yeşil’in müdahalesiyle top ceza sahası içerisi sağ çaprazda bulanan Oğuz Aydın ile buluştu. Aydın’ın vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-0.

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