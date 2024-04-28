Alanyaspor - İstanbulspor: 6-0
STAT:Alanya ObaHAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Hüseyin Aylak, Anıl UstaALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Furkan Bayır (Dk.
STAT:Alanya Oba
HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Hüseyin Aylak, Anıl Usta
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Furkan Bayır (Dk. 46 Fatih Aksoy), Aliti, Balkovec, Richard (Dk. 60 Fer), Janvier (Dk. 59 Novais), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 76 Eduardo), Yusuf Özdemir (Dk. 68 Sisto), Hassan
İSTANBULSPOR: Alp Arda (Dk. 73 Mücahit Serbest) - Sambissa (Dk. 73 Baran Vardar), Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Ali Yaşar, Mamadou (Dk. 73 Traore), Okan Erdoğan (Dk. 85 Demir Mermerci), Jackson, Vefa Temel (Dk. 73 Özcan Şahan), Emir Kaan Gültekin
GOLLER: Dk. 2 Oğuz Aydın, Dk. 8 ve 28 Janvier, Dk. 55 Balkovec, Dk. 67 Ahmed Hassan, Dk. 90+3 Hadergjonaj (Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Furkan Bayır (Alanyaspor) - Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Duhaney, Deli (İstanbulspor)
Süper Lig’in 34’üncü haftasında Alanyaspor, sahasında İstanbulspor’u 6-0 mağlup etti.
2’nci dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Sol taraftan Balkovec’in ceza sahasına gönderdiği ortayı uzaklaştırmak için kafa topuna kalkan Mehmet Yeşil’in müdahalesiyle top ceza sahası içerisi sağ çaprazda bulanan Oğuz Aydın ile buluştu. Aydın’ın vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-0.
8’inci dakikada Alanyaspor farkı ikiye yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın pasında topla buluşan Janvier, vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
28’inci dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Efecan Karaca, ceza sahası yayına çıkarttığı pasla Janvier’i buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda top savunmada Deli'ye çarparak ağlara gitti: 3-0.
39’uncu dakikada Alanyaspor’un sağ taraftan gelişen atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahası içerisinden dışarıya çıkarttığı pasta topla buluşan Efecan Karaca'nın şutunda top az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 Alanyaspor üstünlüğüyle sonuçlandı.
52’nci dakikada İstanbulspor’un sol taraftan gelişen atağında Mamadou’nun ceza sahası içerisine gönderdiği topta ceza sahasının içine kat eden Sambissa’nın vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran güçlükle kurtardı. Kaleci Taşkıran’ın müdahalesinin ardından saha içerisinde kalan topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.
55’inci dakikada Alanyaspor farkı dörde yükseltti. Alanyaspor’un paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Janvier’in pasıyla topla buluşan Balkovec’in uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak İstanbulspor kalecisi Alp Arda’ya çarparak filelerle buluştu: 4-0.
67’nci dakikada Alanyaspor farkı beşe yükseltti. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in ortasında arkadan içe kat eden Ahmed Hassan topa gelişine vurarak ağları havalandırdı: 5-0.
70’inci dakikada merkezden gelişen Alanyaspor kontra atağında Novais'in savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Oğuz Aydın ceza sahası içerisinden yaptığı şutta top direkten döndü.
87’nci dakikada İstanbulspor’un merkezden gelişen atağında Jackson'un şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kurtardı. Taşkıran’dan dönen topu önünde bulan Emir Kaan Gültekin'in şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran bu kez de topa müdahalede bulunarak gole izin vermedi.
90+3'üncü dakikada Alanyaspor farkı altıya çıkardı. Sağ taraftan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği ortada arka direkte topa iyi yükselen Oğuz Aydın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 6-0.
Mücadele 6-0 Alanyaspor üstünlüğüyle sona erdi.
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