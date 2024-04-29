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        Alanya'da polisten kaçan motosiklet sürücüsüne yaklaşık 39 bin lira ceza uygulandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsüne 38 bin 968 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 10:55 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:55
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        Alanya'da polisten kaçan motosiklet sürücüsüne yaklaşık 39 bin lira ceza uygulandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsüne 38 bin 968 lira ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cikcilli Mahallesi'nde plakası olmayan motosikletiyle kasksız şekilde ilerleyen A.Ş'yi durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçan sürücü, takip sonunda yakalandı.

        İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan sürücüye, 38 bin 968 lira cezai işlem uygulandı.

        Öte yandan, polisin motosiklet sürücüsünü kovalama anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde motosiklet sürücüsünün kasksız ve plakasız kullandığı motosikletiyle polisten kaçtığı, dengesini kaybeden sürücünün motosikletten düşmesi sonucu yakalandığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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