Alanya'da polisten kaçan motosiklet sürücüsüne yaklaşık 39 bin lira ceza uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsüne 38 bin 968 lira ceza uygulandı.

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