Alanya'da ambulans helikopter 14 yaşındaki kız için havalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde çok sayıda hap içen 14 yaşındaki kız, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çok sayıda hap içen 14 yaşındaki kız, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Alanya'da çok sayıda hap içtiği belirtilen 14 yaşındaki S.S, yakınları tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
İlk müdahalesi yapılan S.S'nin sevkine karar verildi. S.S, ambulansla Kızılcaşehir Mahallesi'ndeki helikopter pistine getirildi.
Buradan ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilen S.S, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
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