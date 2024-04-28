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        Alanya'da ambulans helikopter 14 yaşındaki kız için havalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çok sayıda hap içen 14 yaşındaki kız, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 21:52 Güncelleme: 28.04.2024 - 21:52
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        Alanya'da ambulans helikopter 14 yaşındaki kız için havalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde çok sayıda hap içen 14 yaşındaki kız, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Alanya'da çok sayıda hap içtiği belirtilen 14 yaşındaki S.S, yakınları tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        İlk müdahalesi yapılan S.S'nin sevkine karar verildi. S.S, ambulansla Kızılcaşehir Mahallesi'ndeki helikopter pistine getirildi.

        Buradan ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilen S.S, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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