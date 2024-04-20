"BAYAĞI KİŞİ BOŞALTMIŞTI EVLERİNİ"

Mahalle sakini Turhan Gani, "Benim evim bir üst tarafta, bizde herhangi bir sıkıntı yok ama işte arkadaşlarımızın yolun bu tarafı biraz sıkıntılı. Gördüğün gecekondu burası bizim evimiz. Yan tarafındaki gecekondu da çatlak var ama o heyelandan dolayı mıdır bilmiyorum tam olarak. Ama bu taraflarda büyük sıkıntı var. Bayağı kişi boşaltmıştı evlerini ama boşaltmayan arkadaşlar da vardı ve onların evlerine de şimdi belediye otobüs göndermiş. Sağ olsunlar, onları da otele yerleştirmişler öyle duydum" diye konuştu.