Yapay zekalı MR'lar geldi! İki kat daha fazla hastaya bakılacak

Kastamonu Valiliği ile Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü’nün talepleri üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapay zeka destekli MR ünitesi kuruldu. Türkiye’de Çanakkale’den sonra ikincisi Kastamonu'da kurulan yapay zeka destekli MR ünitesinin hizmete alınması nedeniyle tören düzenlendi.

"BİZDE İKİNCİ CİHAZ"

Törende konuşan Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, “Sağlık Bakanlığı'nın verdiği yetkiyle ihaleye çıktık. Yapay zeka destekli MR cihazı daha önce Çanakkale’de kuruldu, bizdeki ikinci cihaz. Normalden iki katı hasta bakacağız. 15 gün içerisinde MR çekme randevusunu aynı güne indireceğiz. Sessiz MR çekme özelliği olan bu cihaz, özellikle klostrofobisi olan hastalar için büyük bir avantaj sağlayacak. Esnek, hafif ve yüksek kanal kapasiteli Air Coil sistemi var. Hastanın üzerini örttüğümüz anten kısmı artık hastanın bütün vücudunu kaplayacak şekilde ve hiçbir ağırlık sağlamadan bunu temin edecek. Yüksek homojen magnet sayesinde kaliteli bir imaj elde edeceğiz. 3 tesilalık görüntü alabilen cihazlar gibi bu 1,5 tesilalık cihaz aynı görüntüyü bize sağlamış olacak. Kemik görüntüleme teknolojisi var. Özellikle çocuklarda ve hamilelerde kemik densitesini ölçmede, kemik patolojilerini tespit etmek gibi bize yol gösterecek. Multidrive RF teknolojisi ile derin dokudan sinyal sağlayacak. Karaciğer yağ oranını hesaplayacak. Focus teknolojisi ile küçük alanlarda difüzyon yapma yeteneğine sahip. Yüksek gradiyent gücü sayesinde ince kesitli görüntüler alabileceğiz. Gözümüzden bir şey kaçmayacak inşallah artık. Aynı zamanda hasta cihaza girdiğinde istersek aynı anda tüm vücut MR’ını çekmiş olacağız” dedi.

REKLAM "LÜTFEN ÖNCE AİLE HEKİMİNİZE MUAYENE OLUN" Vali Meftun Dallı da, “Türkiye’de aile hekimliği sistemini kurduk. Şu an itibarıyla çok da iyi çalışıyor ama genel olarak insanımız, uzman doktora ya da profesöre muayene olayım gibi bir yaklaşımımız var. Fakat sistemin çalışabilmesi için en alt kademeden başlayarak ihtiyaç duyuldukça yukarıya doğru gitmek gerekiyor. Sistem böyle planlanmış ve böyle çalışırsa başarılı olur. Hepimiz buna riayet ederek, lütfen önce aile hekiminize bir gidin. Bir görsün sizi aile hekiminiz. Eğer kendisinin çözemeyeceği bir sorun varsa zaten sizi sevk edecektir. Aile hekimi sevk ettiği zaman buradaki arkadaşlarımıza muayene olursunuz. Onlar da çözemezse Ankara’ya, İstanbul’a sizi gönderiyorlar. Buna riayet edersek sağlıkta geldiğimiz bu güzel seviyeyi daha ileri noktalara taşıyarak bunu sürdürme imkanımız olur. Ama hepimiz, Eğitim Araştırma Hastanesine yığılırsak, ihtiyacı olanların hakkına da giriyoruz. Bir anlamda kul hakkı hem de sistem zor çalışır. Yani zorluyoruz, buna gerek yok. Bundan sonra teşhislerin konulabilmesine bu cihaz mutlaka çok büyük katkı verecektir. Hastalarımız çok daha güzel bir hizmeti almış olacaklar” diye konuştu.

Kastamonu’nun 11 ilçesinde diyaliz ünitesi kurduklarını söyleyen Vali Dallı, “İnşallah bunu 12 yapacağız, hatta 15’e çıkaracağız. Pınarbaşı’nda diyaliz kurulmadan başka yerlere gitmek zorunda kalan diyaliz hastası için gerçekten çok büyük bir sorun. Bu sorun yerinde çözülmüş oluyor. Şimdi peşinde olduğumuz diğer bir konu da yataklı bir alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezi (AMATEM) kazandırmak. Çok gerek olmadığı düşünülebilir ama kamuoyunda çok büyük bir beklenti var. İnşallah hep birlikte şehrimize yataklı AMATEM kazandırırsak sadece ilimiz için değil, etrafımızdaki birkaç ilin de o noktada sorunlarına çare oluruz. Ailelerin bu konudaki ıstıraplarını, sıkıntılarını biliyoruz, görüyoruz. İnşallah onda da muvaffak oluruz” şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ BİR GÜNDE MR RANDEVUSU VERMEK" Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok ise, “11 ay boyunca sürekli olarak neler yapabiliriz çalışmasında bulunduk. Daha fazla muayene ettikçe, daha fazla hekim kazandıkça yanında gereken yeni işlemler olduğunu gördük. Bununla birlikte daha fazla laboratuvar tahlili ihtiyacı, daha fazla görüntüleme ihtiyacı oldu. Bunlardan ultrason sorunumuzu daha önceden çözdük. Bir haftanın altında ultrason randevusu veren bir iliz. Bununla birlikte tomografiyi aynı gün içinde veriyorduk. Fakat gördüğümüz bir problem vardı. Ne kadar muayene etsek de MR muayenelerimizin bir aya kadar yükseldiğini gördük. Ne kadar çalışsak da tek MR cihazıyla bu kapasiteyi açıkçası aşamıyorduk. Bu konuda sağ olsun gerekli görüşmeleri hem vekillerimizle hem valimizle hem bakanlığımızla yaptığımızda ikinci bir MR cihazının hem de üniversite hastanesine yakışacak bir MR cihazının ihtiyacı hasıl oldu. Bu konuda aldığımız destekle bugünden itibaren ikinci akıllı MR cihazına sahip olduk. Kişi muayene olduktan sonra bir gün içinde hedefimiz MR randevusunu vermek, raporlamasını da 3 gün içinde bitirip hastamızı muayene edip göndermek. Bu konuda sözümüzü tutacağız. MR cihazı, hastanenin değil, Kastamonu’nundur. İlçelerimizde ihtiyaç olan MR randevuları için kişileri hastaneye gelmeden sadece telefonla Tosya'daki hastamıza, İnebolu'daki hastamıza, Cide'deki hastamıza da MR randevusu vereceğiz. Bu yüzden hastaneye randevu için gelmelerinin önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

"KASTAMONU, SAĞLIKTA YILDIZ İLLERDEN BİRİ OLACAK" Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci de, “Kastamonu, şehir merkezimizin yanı sıra 19 ilçemiz ve komşu illerin ve ilçelerinin de teşhis ve tedavi yükünü taşıyan sağlıktaki amiral gemimiz. İlçelerimizdeki sağlık kuruluşlarını ve şehrimizdeki ilk basamak sağlık birimlerini donanım ve halkımızdaki farkındalık düzeyinde güçlendirdikçe Eğitim ve Araştırma Hastanemizin omzundaki yük peyderpey azalacak. Hastanemizde yeni bir MR cihazını daha hizmete alıyoruz. Üstelik bu yeni cihazımız yapay zeka destekli olup, teşhis yanı sıra çekim anındaki konforu ile son derece teknolojik bir cihaz. Bu cihazdan ülkemizde ancak birkaç adet var. İkinci MR cihazı sayesinde randevular gün aşırı verilecek. MR randevusundaki sıkıntı, il tarihimizden artık bugün itibarıyla siliniyor. İlimizin en az 5 yılını tanımlayacak sağlık master planı da diyebileceğimiz bir vizyon ve öngörü üzerinde çalışıyoruz. Günübirlik, popülist adımlar atmıyoruz. Kastamonu, sağlıkta yıldız illerden biri olacak” dedi.