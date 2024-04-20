İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!" Adana'da, Furkan Nesli Derneği'nde tartıştığı Sevda S. ile Hatice K.'yi bıçakla yaralayan 24 yaşındaki Betül Altınyüzük tutuklandı. Altınyüzük'ün ifadesinde, "Beni kapıda görünce, 'Bu kadın değil, açmayın' dediler. Bu söze çok sinirlendim ve kendimi kaybettim. Tepki gösterince dışarı çıktılar, kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum" dediği ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.04.2024 - 09:04 Güncelleme: 20.04.2024 - 09:27 facebook

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