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        Türkiye'nin uydu vericili ikinci Balkan vaşağı 'Cemile'

        TÜRKİYE'de ilk kez geçen ay uydu verici takılan Balkan vaşağı 'Toros'un ardından, bu kez 'Cemile' ismi verilen 1 yaşındaki dişi bireye uydu verici takıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 09:57 Güncelleme: 20.04.2024 - 10:00
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        Türkiye'nin uydu vericili ikinci Balkan vaşağı 'Cemile'
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        TÜRKİYE'de ilk kez geçen ay uydu verici takılan Balkan vaşağı 'Toros'un ardından, bu kez 'Cemile' ismi verilen 1 yaşındaki dişi bireye uydu verici takıldı. Antalya'da yakalanan Balkan vaşaklarına takılan uydu vericiyle genetiği, davranış şekillerine ilişkin bilgi edinilecek.

        Anadolu'nun güneybatısında sadece 200 birey kaldığı düşünülen Balkan vaşağının geçen ay yakalanıp uydu verici takılan bireyi, 'Toros' olarak isimlendirildi. Euro Natur Derneği Balkan Vaşağı Koruma Programı'nın desteğiyle hazırlanan, yaban hayatı uzmanı Biyolog Dr. Deniz Mengüllüoğlu tarafından yürütülen projede, geçen günlerde yakalanıp, uydu verici takılan ikinci Balkan vaşağına ise 'Cemile' ismi verildi. Hem 'Toros' hem 'Cemile' uydu vericiyle takip edilerek, tür hakkında bilimsel veriler elde edilecek.

        ADINI 'CEMİLEM' TÜRKÜSÜNDEN ALDI

        Vaşak Cemile'nin adını, yakalandığı Teke Yöresinin 'Cemilem' isimli özel türküsünden aldığını belirten Dr. Deniz Mengüllüoğlu, “Cemile, Güney Batı Anadolu'da varlığını saptadığımız Balkan vaşağı. Ana soyunun beslenme ekolojisi, alan kullanımı ve genetiğini araştırdığımız projemizin ikinci GPS vericili vaşağı oldu. Bu proje kapsamında iki vaşağı vericilerle takip etmeyi planlıyorduk, böylece yakalama çalışmasını sonlandırmış bulunmaktayız. Şimdi sıra takipte, Cemile henüz 1 yaşında ve yakında yerleşip, üreyebileceği bir alan kuracak. Biz de onu bu serüveninde takip ediyor olacağız. Vericinin sağladığı GPS noktaları bize Cemile'nin dolaştığı, dinlendiği, beslendiği, yavruladığı bölge ve noktalar hakkında ve ek olarak beslendiği türler açısından çok değerli bilgiler sunacak. Yakalama ve tasmalama sürecinde çok büyük emeği olan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü, Kaş DKMP Şefliği proje teknik ekibine emekleri için çok teşekkürler" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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