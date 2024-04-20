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        Korku ve paniğe neden olan denizanası göçü tamamlandı

        ANTALYA Körfezi'nde yoğun şekilde görülen, korku ve paniğe neden olan denizanalarının geçişi tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 09:58 Güncelleme: 20.04.2024 - 10:05
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        Korku ve paniğe neden olan denizanası göçü tamamlandı
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        ANTALYA Körfezi'nde yoğun şekilde görülen, korku ve paniğe neden olan denizanalarının geçişi tamamlandı. Dalış yaparak incelemede bulunan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Ortalama 2 kilometrelik alanı taradık. Hem dip hem de yüzeye yakın yerleri inceledik. Geçiş tamamlanmış" dedi.

        Antalya Körfezi'nde her yıl kış mevsiminde başlayan denizanalarının göçü, bu yıl önceki yıllara göre uzun sürüp, kıyıya yakın sürü halde görülünce korku ve paniğe neden oldu. Bu göç için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri denizden ve denizanalarından numuneler alarak inceleme yaptı. İnceleme sonrası denizanalarının Mısır ve Lübnan bölgelerinden çoğalıp Antalya Körfezi'nden geçiş yaptıkları tespit edildi. Antalya Körfezi'nde çoğalmamalarının sevindirici olduğunu belirten uzmanlar, geçişin kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

        Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, önceki gün denizanası yoğunluğunu tespit etmek için dalış yaptı. Konyaaltı Sahili'nden bir grup öğrencisiyle dalış yapan Prof. Dr. Gökoğlu, inceleme sonrası açıklama yaparak son durumu değerlendirdi. Geçişin tamamlandığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, “Kıyıdan 500 metre açıldık. 500 metre de geri dönüş yaptık. Ortalama 2 kilometrelik alanı taradık. Hem dip hem de yüzeye yakın yerleri inceledik. Geçiş tamamlanmış. Dipte birkaç tane kalmış onlar da ölü. Deniz canlıları onları yemeye başlamıştı. Gönül rahatlığıyla hem vatandaşlarımız hem de turistler denize girebilir" diye konuştu.

        Özellikle turizmcilerin kendisini sıklıkla aradığını ve ne yapacaklarını sorduğunu anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, göçe müdahale edilmesinin imkansız bir durum olduğunu söyledi. Her yıl olduğu gibi gelecek yıl da bu göçün olacağını aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, küresel ısınmayla birlikte artık canlıların daha erken ve uzun süren göç dönemleri olduğunu ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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