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        Sahildeki işletmeler şezlong ve masalarını fırtınadan korumaya çalıştı

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) fırtına ve yağış uyarısı yaptığı Antalya'da etkisini gösteren fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 12:21 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:25
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        Sahildeki işletmeler şezlong ve masalarını fırtınadan korumaya çalıştı
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        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) fırtına ve yağış uyarısı yaptığı Antalya'da etkisini gösteren fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde buluna işletmenin çalışanları şezlong ve masalarını korumaya çalıştı.

        MGM'nin 45 il için sarı kod vererek kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunmasıyla Antalya'da şehir merkezinde sabah saatlerinde şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. Yağmur yerini öğle saatlerinde güneşli havaya bırakırken, fırtına dolayısıyla yollarda bulunan bazı çöp konteynerleri devrildi, vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekti.

        SEYİR VARYANTINDA FIRTINAYA RAĞMEN FOTOĞRAF ÇEKİMİ

        Saatteki hızı yaklaşık 70 kilometreye ulaşan fırtınaya rağmen Konyaaltı Varyant Seyir Terası’nda bazı vatandaşlar fotoğraf çekmeye çalıştı. Ellerinde şemsiye olan vatandaşların yürümekte zorlandığı fırtınada sahile gitmeye çalışanların olması dikkat çekti.

        MASA VE ŞEZLONGLARI KURTARMA ÇABASI

        Sarı kod verilen Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kıyıya kadar vuran dalgalar, işletmelerin şezlong ve masalarına ulaştı. İşletme çalışanları dalgalara rağmen şezlong ve masaları kurtarmaya çalıştı.

        Fırtınanın gece saatlerine kadar devam edeceği ve daha sonra ise etkisini kaybedeceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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