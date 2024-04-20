Sahildeki işletmeler şezlong ve masalarını fırtınadan korumaya çalıştı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) fırtına ve yağış uyarısı yaptığı Antalya'da etkisini gösteren fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde buluna işletmenin çalışanları şezlong ve masalarını korumaya çalıştı.

MGM'nin 45 il için sarı kod vererek kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunmasıyla Antalya'da şehir merkezinde sabah saatlerinde şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. Yağmur yerini öğle saatlerinde güneşli havaya bırakırken, fırtına dolayısıyla yollarda bulunan bazı çöp konteynerleri devrildi, vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekti.

SEYİR VARYANTINDA FIRTINAYA RAĞMEN FOTOĞRAF ÇEKİMİ Saatteki hızı yaklaşık 70 kilometreye ulaşan fırtınaya rağmen Konyaaltı Varyant Seyir Terası’nda bazı vatandaşlar fotoğraf çekmeye çalıştı. Ellerinde şemsiye olan vatandaşların yürümekte zorlandığı fırtınada sahile gitmeye çalışanların olması dikkat çekti. MASA VE ŞEZLONGLARI KURTARMA ÇABASI Sarı kod verilen Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kıyıya kadar vuran dalgalar, işletmelerin şezlong ve masalarına ulaştı. İşletme çalışanları dalgalara rağmen şezlong ve masaları kurtarmaya çalıştı.