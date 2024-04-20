Antalya'da ilklerin şampiyonası yarın başlıyor

ANTALYA’da yarın başlayacak olan Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası’nda birçok ilk yaşanacak. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na en fazla kotanın verileceği şampiyonada aynı zamanda olimpiyatlar öncesinde ilk defa MIX Bayrak Yarışı düzenlenecek.

Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası Antalya’daki EXPO 2016 alanında yarın başlıyor. 52 ülkeden 431 sporcunun katılacağı şampiyona da Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından ilk kez bu şampiyonada MIX Bayrak Yarışı düzenlenecek. Öte yandan şampiyonada bu yıl Paris’te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları için 80’e yakın kota verilecek. Yarın başlayacak şampiyona öncesinde ise şampiyonayla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Antalya’da harika bir yarışma ortamı olduğunu söyleyen Dünya Atletizm Birliği CEO’su Jon Ridgeon, “Her şampiyona çok önemli ancak bu yılki ekstra önemli, olimpiyatlar için bir kota yarışması olacak. Yarın bir tarih gerçekleştireceğiz. İlk defa bir şampiyonada karışık maraton bayrak yürüyüşü düzenlenecek. Olimpiyatlara ilk hazırlığı burada yapılacak. Dünyanın en iyi, en başarılı yürüyüşçülerinin hepsi burada. Geçen yıl 10 madalyalı ismin 9’u burada. Yarın çok üst düzey bir yarışma olacak. Yarışmada yürüyüşün spordaki yerini göreceğiz. Bu yarışma ilk kez 1968 yılında yapıldığında sadece 10 takım, 100 sporcu, 15 ülke vardı. Şimdilerde ise yürüyüş son derece global bir spor hale geldi" dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ise şunları söyledi: "Olimpiyat kotası anlamında en fazla kotanın verileceği bir yarışmayı düzenleyeceğiz. Yürüyüş adına bir tarih yazılıyor ve bu tarihi Antalya’da biz yazmış olacağız. Bu organizasyonu bize veren herkese teşekkür ediyorum. Olimpiyat ve yürüyüş anlamında çok kıymetli. 25 takımın kotasının burada verilecek olması çok önemli. Çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Olimpik kota anlamında bugüne kadar en fazla kota dağıtılacak yarışma olacak. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Türkiye olarak da en az 5 olimpiyat kotası almayı hedefliyoruz. En büyük hayalim ülkemizin atletizmde altın madalya kazanması."

Antalya Valisi Hulusi Şahin, “Son 6 ayda çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Bu yıl olimpiyatların olması sebebiyle spor organizasyonları ve kamplar burada yapılıyor. Antalya’nın mevsimsel avantajı nedeniyle çokça tercih ediliyor. Sporların atası olan atletizm de burada gerçekleşecek. Bu organizasyona ev sahipliği yaptığımız için büyük onur duyduk. Bu organizasyonu hayata geçiren herkese çok teşekkür ediyorum. En fazla olimpiyat kotası verilecek organizasyon olması nedeniyle bizim için çok kıymetli. Uzun zamandır bu organizasyon için hazırlanıyoruz ve tüm hazırlıklar tamamlandı" diye konuştu.