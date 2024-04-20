Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türkiye Yamaç Paraşütü Akdeniz Bölgesi Hedef Yarışması, Alanya'da başladı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Akdeniz Bölgesi Hedef Yarışması, 380 metrelik Hıdırellez mevkisinden atlayışlarla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 19:33 Güncelleme: 20.04.2024 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Yamaç Paraşütü Akdeniz Bölgesi Hedef Yarışması, Alanya'da başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Akdeniz Bölgesi Hedef Yarışması, 380 metrelik Hıdırellez mevkisinden atlayışlarla başladı.

        Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından gerçekleştirilen ve Alanya Belediyesinin ev sahipliği yaptığı organizasyonda 61 sporcu mücadele ediyor. Organizasyonun ilk turunda sporcular, yaklaşık 10 dakika havada kaldıktan sonra Kleopatra Plajı'ndaki belirlenen alana iniş yaptı.

        THSF Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, gazetecilere, yarışlara farklı illerden katılım olduğunu söyledi.

        Sporcuların 380 metre yükseklikten atlayıp, sıfır noktasına iniş yaptığını vurgulayan Yılmaz, "Yarışan 61 sporcudan 20'si yabancı sporcu. Alanya bizim için çok önemli. Burası değer verdiğimiz bir bölge. Çok güzel bir yarışma oluyor." dedi.

        Bu yarışların sonunda 10 sporcunun Eskişehir’de yapılacak Türkiye şampiyonasına katılacağını vurgulayan Yılmaz, "Daha sonra mili takımımızı oluşturacağız. En iyi sporcular bu bölgede olduğu için yarışmada büyük bir çekişme var." diye konuştu.

        Sporculardan Umut Akçıl da Alanya'nın yamaç paraşütünde hedef dalında bir numaralı bölge olduğunu söyledi.

        Yarışma esnasında havada atmosferin heyecan dolu olduğunu anlatan Akçıl, "Gereğini yaptık, hedefe bastık. İyi bir puan elde etmek için hedefin merkezine dokunmak zorundayız. Hedeften uzaklaştığınızda çok kötü puanlar alıyorsunuz, bu da istemediğimiz bir şey oluyor." dedi.

        Organizasyon yarın saat 15.00'da Kleopatra Plajı'nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Livakovic'in yükselişi!
        Livakovic'in yükselişi!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?

        Benzer Haberler

        Antalya, Uluslararası Padel Turnuvası ve hakem seminerine ev sahipliği yapa...
        Antalya, Uluslararası Padel Turnuvası ve hakem seminerine ev sahipliği yapa...
        Antalya'da fırtınada devrilen ağaçlar ve uçan çatı parçaları ekiplerce temi...
        Antalya'da fırtınada devrilen ağaçlar ve uçan çatı parçaları ekiplerce temi...
        Antalya'da kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
        Antalya'da kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
        GÜNCELLEME - Antalya'da fırtına ve sağanak etkili oluyor
        GÜNCELLEME - Antalya'da fırtına ve sağanak etkili oluyor
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı yapıldı
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı yapıldı
        Antalya'da denizde mahsur kalan genç, insansız cankurtaran ile kurtarıldı
        Antalya'da denizde mahsur kalan genç, insansız cankurtaran ile kurtarıldı