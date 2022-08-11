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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da deprem master planı çalıştayı düzenlendi

AA

Antalya'da deprem master planı çalıştayı düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesince kentin deprem master planı hazırlıkları kapsamında çalıştay gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Antalya Deprem Master Planı 1. Çalıştayı"nda, deprem riski olan bir coğrafyada bulunan Türkiye'deki kentlerin bu afete karşı dirençli hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

"Deprem değil tedbirsizlik öldürür." sözünü hatırlatan Böcek, "Bundan hareketle Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizde olabilecek bir deprem felaketinin etkilerini azaltmak ve kentimizi depreme karşı dirençli hale getirmek amacıyla deprem master planını hazırlıyoruz. Planlı, kurallı ve kimlikli Antalya vizyonumuzla deprem master planını Antalya'nın 19 ilçesini kapsayacak şekilde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Böcek, deprem master planının kent genelindeki kurumlarla iş birliği içerisinde ve ortak akılla yürütüleceğini belirtti.

Plan kapsamında kısa, orta ve uzun vadede çalışmalar yapılacağını aktaran Böcek, kentte depreme yönelik tüm tedbir, karar ve uygulamaları belirleyeceklerini bildirdi.

Yeniden yapılandırma, yeni ve uygun yapı alanları belirleme konularında çalışmalar yapılacağını dile getiren Böcek, şunları kaydetti:

"Deprem master planı çok yönlü, katılımlı ve aşamalı bir programdır. Valiliğimiz başkanlığında AFAD tarafından hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı'na (İRAP) göre de Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşlar belirlenmiştir. 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanacak olan planı gerçekleştirebilmek için tüm paydaşların belirlenecek ilkelerde birleşmesi önem arz etmektedir."

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü Birim Sorumlusu Ecehan Olucak ise "Plan kapsamında elde edilen verilere göre yapıların hasar görebilirliği belirlenecek. Risk haritaları oluşturulacak. Bu bölgelerde yapılması gereken uygulamalar ve tedbirler belirlenip uygulamaya geçilecek. Eş zamanlı olarak kurumlardaki teknik personele ve toplumsal bilinci oluşturmak için vatandaşlara eğitimler verilecek." dedi.

Çalıştaya, Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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