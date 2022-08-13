Antalya'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Demre ilçesi açıklarındaki Kekova Adası'na düzenlenen operasyonda 20 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üçağız Mahallesi Kekova Adası'nda Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, İran uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı. Teknelerle Demre Üçağız sahiline getirilen ve üç gün önce adaya teknelerle bırakıldıkları belirlenen göçmenlere, yiyecek ve su verildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, 11 Ağustos'ta Üçağız Mahallesi Kekova Adası'nda 172 düzensiz göçmeni yakalamıştı.

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