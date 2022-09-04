Yeniden Refah Partisi Antalya 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Yeniden Refah Partisi Antalya 2. Olağan Kongresi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kepez ilçesindeki Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, Yeniden Refah Partisi Antalya İl Başkanı Atınç Korkmaz, yeniden başkanlığa seçildi.

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla, burada yaptığı konuşmada, partilerini iktidara taşıyacaklarını söyledi.

Aşıla, partililerin seçimlere kadar dur durak demeden çalışması gerektiğini ifade etti.

Kongreye ayrıca Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Davut Güloğlu da katıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.