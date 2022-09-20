Milletvekili Uslu, kıyı erozyonu yaşanan Hasyurt'ta incelemelerde bulundu

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ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, kıyı erozyonu yaşanan Finike ilçesinin Hasyurt Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Milletvekili Uslu'ya Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik , Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 6. Bölge Müdürü Serhan Özkanlı, Finike DSİ Şube Müdürü Mehmet Şen de eşlik etti.

Uslu, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "Finike Hasyurt Mahallemizde kıyı erozyonuna maruz bölgede incelemede bulunduk. Sorunun çözümü için gerekli adımları atacağız. Çözümünü bulacağız. Sahilimizi bu erozyondan kuracağız." diye konuştu.

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