Ukraynalı Valaybaba çifti, Antalya'daki savaş mağduru yetimlerin de ailesi oldu

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Ukrayna'da 10 çocuğa koruyucu aile olan ve 15 yıl aradan sonra ikinci çocuklarını bombaların altında kucaklarına alan Aleksey ile Anna Valaybaba çifti, geldikleri Antalya'da diğer Ukraynalı yetimlerin de ailesi oldu.

Marganets şehrinde kömür madeninde çalışan Aleksey ile eşi Anna Valaybaba, evlendikten bir yıl sonra "Veronika" adını verdikleri erkek çocuklarını kucaklarına aldı. İkinci çocuğu isteyen ancak bu isteklerine uzun bir süre kavuşamayan çift, ihtiyaç sahibi çocukların hem sevgi hem de maddi ihtiyaçlarını karşılamak için 10 çocuğun koruyucu aileliğini üstlendi. 11 çocukla bir hayat süren çift, 15 yıl sonra gelen "hamilelik" haberiyle büyük bir mutluluk yaşadı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ikinci bebeklerini bombaların altında kucaklarına alan çift, 12 çocuğu da alarak Antalya'ya geldi. Savaş mağduru Ukraynalı yetimlerle kentteki bir otelde hayatlarını sürdüren çift, hem kendi çocuklarının hem de diğer yetimlerin ailesi oldu. Yaklaşık 7 aydır Antalya'da bulunan çift, ocakta Türkiye topraklarında gözlerini açacak kendilerinin üçüncü, ailenin ise 13'üncü bebeği için gün sayıyor.

- Geniş bir aileye sahip oldular

Mutluluk ile hüznü bir arada yaşayan Aleksey Valaybaba, AA muhabirine, hiç beklemedikleri bir hayat yaşadıklarını söyledi.

Eşi ile 17 yıl önce evlendiklerini, ilk çocuklarının da bir yıl sonra dünyaya geldiğini anlatan Valaybaba, uzun bir süre ikinci çocukları olmayınca hem çocuk sevgisini yaşamak hem de yetim çocuklara katkıda bulunmak amacıyla 10 çocuğun koruyucu aileliğini üstlendiklerini belirtti. 2021'de de eşinin hamile olduğunu öğrendiklerini dile getiren Valaybaba, "Bir mucize oldu ve eşim ikinci kez hamile kaldı. Bizim için çok güzel bir haberdi. Ancak savaş çıktı. Yıllardır beklediğimiz çocuğumuz bombaların, füze seslerinin altında doğdu. Savaş, ülkemizde yaşamayı zorlaştırdı." dedi.

Savaş nedeniyle birçok iş yerinin kapandığını, insanların evlerini terk etmek zorunda kaldığını dile getiren Valaybaba, daha güvende olmak için eşi ve çocuklarıyla Türkiye'ye geldiklerini kaydetti.

Antalya'da savaş mağduru yetim çocuklarla kaldıklarını aktaran Valaybaba, "Eşim üçüncü kez hamile ve üçüncü çocuğumuz Türkiye topraklarında doğacak. Eşim ile hem kendi çocuklarımızın hem de buradaki diğer yetim çocukların ailesi olduk. Ailemiz daha da genişledi. Hepsiyle ilgilenmeye çalışıyoruz, büyük çocuklar küçükleriyle ilgileniyor. Çünkü hepimiz aynı acıyı yaşıyoruz, hepimiz savaşın mağduruyuz." diye konuştu.

- Ülkelerine dönmek için savaşın bitmesini bekliyorlar

Valaybaba, akrabalarının, arkadaşlarının Ukrayna'da kaldığını belirterek, savaşın bir an önce bitmesini diledi.

Savaşın gözü yaşlı çocuklar, anneler, babalar bıraktığını dile getiren Valaybaba, "Şu an Ukrayna'ya dönemeyiz çünkü güvenli değil. Türkiye bizim için daha güvenli. Ama en kısa zamanda ülkemize dönmek istiyoruz, bunun için savaşın bitmesi gerekiyor. Ailemizin istikbali için burada da çalışırız ama ülkemize dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna savaşında önemli bir rol üstlendiğini belirten Valaybaba, zor bir dönemde Türkiye'nin savaş mağdurlarına kapılarını açtığını kaydetti. Türkiye halkının misafirperver olduğunu söyleyen Valaybaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, diğer yetkililere ve kendilerine yardım eden herkese teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.