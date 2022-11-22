Finike'de otomobilinin çalındığını iddia eden kişi jandarmaya başvurdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde tamirhaneye bıraktığı otomobilinin çalındığını iddia eden kişi, jandarmaya başvuruda bulundu.



İddiaya göre, hurdacılık yapan Ahmet Koz, 07 AVF 482 plakalı otomobilini Turunçova Mahallesi Sanayi Sitesinde bir tamirhaneye bıraktı. İş yeri sahiplerinin otomobilin çalındığını haber verdiği Koz, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.



MOBESE ve PTS kayıtlarını inceleyen güvenlik güçleri, çalındığı ileri sürülen otomobili Kumluca şehir geçişinde tespit etti. Şüphelinin yakalanması ve otomobilin bulunması için başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi.



Otomobil sahibi Ahmet Koz, gazetecilere, otomobili kazalı satın aldığını söyledi.



Aracı, kendi iş yerinin de bulunduğu sanayi sitesindeki bir arkadaşının tamirhanesine bıraktığını iddia eden Koz, "Sabah geldiğimde aracımın olmadığını gördüm. Hemen jandarmaya çalıntı bilgisi verdim. Hurdacılık yaparak, zorlukla satın aldığım otomobilimin bulunması için yardım istiyorum." dedi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.