Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı bir metreyi geçti

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ANTALYA (AA) - Antalya'da Beydağları üzerinde yer alan Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metre 14 santimetreye ulaştı.

Konyaaltı Sahili'ne 45 dakika uzaklıktaki Bakırlıtepe mevkisine 1971'de dönemin Valisi Hüseyin Öğütçen öncülüğünde kurulan kayak merkezinde kar yağışı etkisini sürdürdü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezinde kar kalınlığı 1 metre 14 santimetre olarak ölçüldü.

Kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması sezonu açmaya hazırlanan işletmecileri de memnun etti.

- "Kayak sezonunu hafta içi açmayı planlıyoruz"

Saklıkent Kayak Merkezi Tesisler Genel Müdürü Hakan Kadayıfçı, AA muhabirine, merkezin beyaza büründüğünü söyledi.

Kar kalınlığının kayak için istenilen seviyeye ulaştığını belirten Kadayıfçı, "Yoğun kar yağışının hafta içine kadar sürmesi bekleniyor. Kayak sezonunu gelecek hafta içinde açmayı planlıyoruz. Kayakseverleri Saklıkent'e bekliyoruz." dedi.

Antalya'da yaşayanların yanı sıra farklı ülkelerden gelen turistlerin de ilgi gösterdiği merkezde, 7 kayak pisti bulunuyor.

Telesiyejlerle pistin zirvesine ulaşan kayakseverler, acemi, orta seviye ve profesyoneller için hazırlanan pistlerde 5 kilometre kesintisiz kayak ve snowboard yapabiliyor.





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