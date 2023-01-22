Antalya'da develer güreşti, sahipleri kavga etti

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen geleneksel deve güreşlerinde, deve sahipleri arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından Karatepe Stadı'nda gerçekleştirilen etkinlikte güreştirilmek üzere 120 deve getirildi.

Görevliler, kıran kırana mücadeleye sahne olan güreşler sırasında zaman zaman develeri ayırmakta zorlandı.

Bazı belediyeler adına yapılan kupa maçlarında develer birbirlerine üstünlük sağlayamayınca, tüm deve sahiplerine kupa ve halı hediye edildi.

Güreşler devam ederken, deve sahipleri arasında kavga çıktı. Deve ayırıcılarının müdahalesine rağmen kavga büyüyünce, sahaya polis ekipleri girdi.

Kavganın ardından bazı deve sahipleri, develerini güreştirmeden sahadan çıkarttı.

Güreşleri AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda güreşsever izledi.

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