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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da yaşayan Malatyalılarla buluştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, depremde zarar gören Malatya Arkeoloji Müzesi, Beşkonaklar Etnografya Müzesi ve Geleneksel Malatya Evi, Atatürk Anı Evi ve Etnografya Müzesi'nin tadilat çalışmalarını yaz aylarında bitirmeyi planladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 20:40 Güncelleme: 08.03.2024 - 21:59
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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da yaşayan Malatyalılarla buluştu:
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, depremde zarar gören Malatya Arkeoloji Müzesi, Beşkonaklar Etnografya Müzesi ve Geleneksel Malatya Evi, Atatürk Anı Evi ve Etnografya Müzesi'nin tadilat çalışmalarını yaz aylarında bitirmeyi planladıklarını bildirdi.

        Ersoy, Kepez ilçesindeki 100. Yıl Park Düğün Salonu'nda Antalya'da yaşayan Malatyalılarla bir araya geldi.

        6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sonrası kendisinin Malatya'da koordinatör bakan olarak görevlendirildiğini hatırlatan Ersoy, ilk günden itibaren var gücüyle çalıştığını ve dar günleri el birliği ile aştıklarını söyledi.

        Malatyalıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki hükümete güvendiğini ve kendilerinin de güveni karşılıksız bırakmamak için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Ersoy, "Asrın felaketinden 2 ay sonra Cumhurbaşkanımız deprem konutlarının temel atma törenini gerçekleştirdi ve eş zamanlı olarak 1442 konut, 250 köy evi ve 47 dükkanın da anahtar teslimi yapıldı. Şükürler olsun ki şubat ayında da 6 bin 181 hak sahibi kura ile yeni evlerine yerleşti." diye konuştu.

        Gelecek hafta Ramazan ayının başlayacağını hatırlatan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü vasıtasıyla 81 ilde iftar programları düzenleyerek, vatandaşları ağırlayacaklarını belirtti.

        Bakan Ersoy, Malatya'da da İl Halk Kütüphanesinin alanı ile Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesi olmak üzere toplamda 3 bin 200 kişiyi iftarda misafir edeceklerini bildirdi.

        Depremin Malatya'daki tarihi ve kültürel yapıya da büyük zarar verdiğini belirten Ersoy, şunları söyledi:

        "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak zararları kaldırmak için hemen harekete geçmiştik. Depremde zarar gören Malatya Arkeoloji Müzesi, Beşkonaklar Etnografya Müzesi ve Geleneksel Malatya Evi'nde, Atatürk Anı Evi ve Etnografya Müzesi'nin tadilat çalışmaları hızla ilerliyor. Yaz aylarında, bütün işlemleri bitirmeyi planlıyoruz. Malatya'yı yeniden ayağa kaldırmak için ne gerekirse yapmaya hazırız. Malatya'da da söyledim. Depremde acılarımızı paylaştık ama şehrimiz eski güzel günlerini yakaladığında da bu kez sevincimizi paylaşacağız inşallah."

        Bakan Ersoy, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.

        Programa Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hakan Tütüncü, Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, Konyaaltı Belediye Başkan adayı Durali Kolpak da katıldı.

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